رياضة | 4 قرارات نارية عن تنظيم الدوري المصري (لا للتأجيل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 قرارات نارية عن تنظيم الدوري المصري (لا للتأجيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقيمت ظهر اليوم الخميس قرعة بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠ في احد فنادق القاهرة بحضور مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم ومندوب عن كل فريق

ويستعرض الخليج 365 الرياضي أبرز القرارات التي اتخذها الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة المسابقات قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد:

١- تنطلق بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠ يوم ٢١ من شهر سبتمبر الجاري وتنتهي في شهر مايو ٢٠٢٠.

٢- يتم إعلان جدول مباريات بطولة الدوري المصري بالكامل خلال ٤٨ ساعة في أقصى تقدير.

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٣ - ممثلو مصر في البطولات الإفريقية والعربية "الأهلي، الزمالك، بيراميدز، المصري، الاتحاد، الإسماعيلي" سوف يحصلون على راحة لمدة أربعة أيام قبل وبعد اي مباراة خارج البلاد، وثلاثة أيام للمباريات التي يشاركون فيها داخل مصر.

٤- يحق لنفس الفرق التي تشارك في البطولات الإفريقية والعربية الحصول على راحة من المباريات المحلية لمدة خمسة أيام في حالة اللعب داخل مصر بالدور النهائي او نصف النهائي، وستة أيام في حالة اللعب خارج مصر.

وأعلن اتحاد الكرة عن موعد انطلاق بطولة الدورى المصري لموسم 2019_2020 يوم 21 سبتمبر الجارى وسينتهى بنهاية مايو 2020 وسيعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد الدور الأول بالكامل.

وحضر أعضاء اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم وهم محمد فضل وجمال محمد على وسحر عبد الحق وقام بإجراء القرعة كل من أحمد حسن وعبدالستار صبري ومحمد زيدان نجوم منتحب مصر السابقين.