انت الان تتابع مودريتش يزيد معاناة ريال مدريد مع الإصابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لاعب الوسط لوكا مودريتش

أصبح لاعب الوسط لوكا مودريتش آخر المنضمين لقائمة الإصابات في ريال مدريد بعد تعرضه لمشكلة في الفخذ ستحرمه من مواجهة بملعب باريس سان جيرمان في افتتاح مشوار ناديه بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع المقبل.

ولم يتدرب اللاعب الفائز بالكرة الذهبية في 2018 مع ريال اليوم الخميس عقب عودته من التزامات دولية مع منتخب كرواتيا وقال النادي في بيان إنه أصيب في الفخذ الأيمن دون تحديد مدة الغياب.

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وارتفع عدد المصابين بالفريق إلى ثمانية لاعبين قبل مواجهة ليفانتي بعد غد السبت في دوري الدرجة الأولى الإسباني بينما سيغيب جاريث بيل للإيقاف بعد طرده خلال التعادل 2-2 مع فياريال في الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع مشاركة الوافد الجديد البارز إيدن هازارد، القادم من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو (110 ملايين دولار)، لأول مرة في لقاء رسمي مع ريال بينما يغيب جيمس رودريجيز وإيسكو وابراهيم دياز ورودريجو ولوكا يوفيتش وماركو أسينسيو للإصابة.