الان تتابع ليفربول يعلن اسم أفضل لاعب في أغسطس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365 أعلن نادي ليفربول، عن تتويج “المصري محمد صلاح” جناح الفريق الأول بجائزة أفضل لاعب عن شهر أغسطس في النادي

الإنجليزي. ونشر نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على “تويتر” صورة لمحمد صلاح هو يحمل الجائزة: “أفضل لاعب في شهر أغسطس”. وساهم “صلاح” في فوز ليفربول في 4 مباريات الدوري الإنجليزي تصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.

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