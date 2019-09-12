شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات الزمالك في الموسم المقبل من الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، قرعة الدوري العام المصري موسم 2019-2020 في أحد الفنادق، بحضور مندوبي الأندية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي مع الزمالك في الأسبوع الرابع بالدور الأول، على أن يلتقيا في الأسبوع رقم 21 في الدور الثاني.

وينطلق الدوري يوم 21 سبتمبر الجاري، على أن يختتم نهاية شهر مايو.

وجاء ترتيب مباريات الزمالك كالتالي:

الأسبوع الأول: الزمالك × الاتحاد

الأسبوع الثاني: مصر للمقاصة × الزمالك

الأسبوع الثالث: الزمالك × إف سي مصر

الأسبوع الرابع: الأهلي × الزمالك

الأسبوع الخامس: الزمالك × المقاولون العرب

الأسبوع السادس:إنبي × الزمالك

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الأسبوع السابع: الزمالك × بيراميدز

الأسبوع الثامن: طلائع الجيش × الزمالك

الأسبوع التاسع: الزمالك × سموحة

الأسبوع العاشر: الإنتاج الحربي × الزمالك

الأسبوع الحادي عشر: الالزمالك × أسوان

الأسبوع الثاني عشر: طنطا × الزمالك

الأسبوع الثالث عشر: الجونة × الزمالك

الأسبوع الرابع عشر: الالزمالك × المصري

الأسبوع الخامس عشر: وادي دجلة × الزمالك

الأسبوع السادس عشر: الزمالك × حرس الحدود

الأسبوع السابع عشر: الإسماعيلي × الزمالك

على أن تقام مباريات الدور الثاني بنفس الترتيب على الملاعب المذكورة ثانيا.