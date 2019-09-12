رحيل حمد الله بسبب الفساد .. هجوم جماهيري ضد مهاجم النصر قبل ديربي الرياض

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الخميس 12 سبتمبر 2019

اهتمت وسائل الإعلام، بالتصريحات التي خرجت من عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر، والتي أعلن فيها نيته في الكشف عن أسباب رحيله عن معسكر منتخب المغرب قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر 2019.



وكان حمد الله قد خرج من معسكر المغرب، بعد أزمة مع بعض زملاءه، وتعرضه لمضايقات، دفعته للاعتذار عن عدم استكمال المعسكر.

وتلقى المهاجم المغربي دعما من بعض الجماهير في بلاده، موضحين أنه ضحى بالمقابل المادي الخاص بالكان، ومصروف الجيب اليومي، وغامر بمستقبله بالفريق، وسمعته وحب الناس وقرر الانسحاب في صمت، بعد مشاهدته لفساد داخل المعسكر.وكانت اتهامات قد تم توجيهها إلى بعض اللاعبين في منتخب المغرب،بالسهر في الملاهي الليلية والرقص تزامنا مع مباريات بطولة أمم إفريقيا.

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وهاجم أحد الجماهير، مهاجم المغرب، موضحا أن الغرور هو من جعله يترك مهمته الوطنية، وتعالى على زملاءه بسبب جماهير النصر.

وأوضح آخر أنه رفض دعوة المنتخب في الأول وادعي الاصابة .. وبعد يومين يشارك في الديربي أمام الهلال لكي لايفقد فرصة حصوله على امتيازات الفوز أو التعادل التي يقدمها الأمراء برواتب و سيارات وشقق .. لكي لايغامر بمستقبله مع فريقه من أجل وطنية منتخب بلاده.