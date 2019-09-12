شكرا لقرائتكم عربون محبة للفرسان الـ4.. اتحاد الكرة يحل أزمة البطولات الأفريقية بإجازة 3 × 3... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة، منح الفرق المشاركة في بطولات أفريقيا للموسم الحالي سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية 4 أيام قبل خوض مباراة الدوري المصري الممتاز و4 أيام بعد المباراة في حالة خوض المباراة خارج مصر.

أضاف حسام الزناتي، أنه سيتم منح الأندية المشاركة فى بطولات أفريقيا 3 أيام راحة قبل المباراة و3 أيام راحة بعد المباراة في حالة خوض اللقاء داخل مصر.

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ويشارك الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا فيما يلعب بيراميدز والمصري في بطولة الكونفدرالية الافريقية.

وأضاف مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه في حالة تأهل الفرق المصرية للدور قبل النهائي أو النهائي بالبطولات الأفريقية سيتم زيادة فترة الراحة إلي 5 أيام قبل المباراة و5 بعدها قبل خوض مباريات في الدوري.

وأسفرت قرعة بطولة الدوري المصري الموسم الجديد 2019/2020، عن إقامة مباراة الأهلي والزمالك بالجولة الرابعة على أن يستهل الاهلي حامل اللقب الموسم الجديد أمام سموحة فيما يلعب الزمالك الوصيف بالجولة الأولى ضد الإتحاد السكندري.