شكرا لقرائتكم عربون محبة للفرسان الـ4.. اتحاد الكرة يحل أزمة البطولات الأفريقية بإجازة 3 × 3... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أضاف حسام الزناتي، أنه سيتم منح الأندية المشاركة فى بطولات أفريقيا 3 أيام راحة قبل المباراة و3 أيام راحة بعد المباراة في حالة خوض اللقاء داخل مصر.
وأضاف مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه في حالة تأهل الفرق المصرية للدور قبل النهائي أو النهائي بالبطولات الأفريقية سيتم زيادة فترة الراحة إلي 5 أيام قبل المباراة و5 بعدها قبل خوض مباريات في الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر عربون محبة للفرسان الـ4.. اتحاد الكرة يحل أزمة البطولات الأفريقية بإجازة 3 × 3... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.