شكرا لقرائتكم نبيل الحلفاوى يقترح تسليم درع الدورى للأهلى فى الملعب ووسط جمهوره... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم الفنان نبيل الحلفاوى مقترحه الخاص لموعد تسليم درع الدوري للنادى الاهلى عن الموسم المنقضى وذلك عبر حسابه على تويتر.

وكتب الحلفاوى: "أكرر اقتراحي لموعد تسلم الاهلى درع الدوري..قبل بداية أول مباراة له في الدوري الجديد على ملعبه وسط جمهوره.. المباراة في الجولة الثانية مع الإنتاج الحربي".

وأوقعت قرعة مسابقة الدوري الممتاز التى أقيمت اليوم، الاهلى فى مواجهة سموحة بالجولة الاولى للمسابقة .



نبيل الحلفاوى

قبل بداية أول مباراة له في الدوري الجديد على ملعبه وسط جمهوره.. المباراة في الجولة الثانية مع الإنتاج الحربي.

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انتهى الأحد الماضى الموسم الكروى فى مصر بتتويج الزمالك بلقب النسخة 87 لكأس مصر للمرة الثانية على التوالى والـ27 فى تاريخه بفوز كبير على بيراميدز (3 – 0) على ملعب الجيش ببرج العرب.

كان الموسم رقم 60 للدورى قد اختتم فى الثامن والعشرين من يوليو الماضى بلقاء القمة رقم 118 الذى حسمه الأهلى بهدف دون مقابل، وأكد جدارته بالفوز باللقب للمرة الرابعة على التوالى والحادية والأربعين فى تاريخه.

تقاسم العملاقان للبطولتين الأهم فى مصر سيناريو تكرر للمرة الرابعة عشرة منذ انطلاق بطولة الدورى موسم 1948 – 1949