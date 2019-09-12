شكرا لقرائتكم تأكيداً لـ"الخليج 365".. همام طارق في القاهرة قبل الانضمام لتدريبات الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووصلت البطاقة الدولية للعراقي همام طارق ا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ودخل الإسماعيلى فى مفاوضات مكثفة منذ فترة مع اللاعب الدولى الأعسر، وذلك بعد تصديق الجهاز الفنى الذى أعجب كثيرا بقدرات وإمكانياته ويراه إضافة كبيرة نظرا لخبراته الفنية الكبيرة
ولعب همام طارق فى صفوف عدة أندية أبرزها القوة الجوية العراقى بجانب أهلى دبى والظفرة الإماراتى والاستقلال الإيرانى، فضلا عن خوضه ما يزيد عن 50 مباراة دولية مع منتخب العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر تأكيداً لـ"الخليج 365".. همام طارق في القاهرة قبل الانضمام لتدريبات الإسماعيلي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.