شكرا لقرائتكم تأكيداً لـ"الخليج 365".. همام طارق في القاهرة قبل الانضمام لتدريبات الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل العراقى همام طارق لاعب الاسماعيلى ، إلى القاهرة منذ تمهيداً للتوجه للاسماعيلية والانتظام فى مران الدراويش بعد حل أزمة التأشيرة الخاصة به.

كان "الخليج 365" قد تحدث عن موعد وصول همام طارق وحل أزمة التأشيرة الخاصة به بعد تواصل إدارة الإسماعيلي مع قنصل مصر في بغداد.

ووصلت البطاقة الدولية للعراقي همام طارق ا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ودخل الإسماعيلى فى مفاوضات مكثفة منذ فترة مع اللاعب الدولى الأعسر، وذلك بعد تصديق الجهاز الفنى الذى أعجب كثيرا بقدرات وإمكانياته ويراه إضافة كبيرة نظرا لخبراته الفنية الكبيرة

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ولعب همام طارق فى صفوف عدة أندية أبرزها القوة الجوية العراقى بجانب أهلى دبى والظفرة الإماراتى والاستقلال الإيرانى، فضلا عن خوضه ما يزيد عن 50 مباراة دولية مع منتخب العراق.