جدول مباريات مصر المقاصة فى الموسم الجديد بالدوري 2020/2019...

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جدة - عمرو شويل جدول مباريات المقاصة فى الموسم الجديد بالدوري 2020/2019

أسفرت قرعة الموسم الكروى 2020/2019 من الدورى الممتاز لكرة القدم التى تم سحبها ظهر اليوم بمقر فى أحد فنادق القاهرة عن الجدول التالى للمقاصة: 1- المقاصة × أسوان 2- المقاصة × الزمالك 3- الجونة × المقاصة 4- المقاصة × المصرى 5- وادى دجلة × المقاصة 6- المقاصة × حرس الحدود 7- الإسماعيلي × المقاصة 8- المقاصة × الاتحاد السكندري 9- المقاصة × طنطا Advertisements 10- إف سي مصر × المقاصة 11- المقاصة × الأهلي 12- المقاولون العرب × المقاصة 13- المقاصة × إنبى 14- بيراميدز × المقاصة 15- المقاصة × طلائع الجيش 16- سموحة × المقاصة 17- المقاصة × الإنتاج الحربي وسيتم إعلان لجنة مسابقات القسم الأول عن موعد مباريات الدور الأول خلال 48 ساعة من الآن.

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