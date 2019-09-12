المصري يخوض أولى تدريباته بزنجبار استعداداً لمباراة ماليندي...

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جدة - عمرو شويل أدى المصري منذ قليل أولى تدريباته بمدينة زنجبار على ستاد عمان والذي سيستضيف مباراته ضد ماليندي والمقرر اقامتها في الثالثة والربع عصر الاحد المقبل ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ركز المدير الفني للمصري ايهاب خلال المران على تدريبات فك العضلات والإطالات وذلك لإزالة أية أثار للارهاق لدى اللاعبين خاصةً بعد رحلة السفر الطويلة من بورسعيد إلى زنجبار والتي استغرقت نحو اثنتا عشرة ساعة ، وشهد المران بعض التدريبات بالكرة بعيداً عن النواحي الخططية والتكتيكية ،بينما أدى حراس المرمى الثلاثة مرانهم التخصصي المعتاد تحت إشراف مدربهم الكابتن مصطفى كمال.

شهد المران حضور محمد الخولي نائب رئيس مجلس ادارة النادي المصري ورئيس البعثة وأحمد عوض عضو مجلس الإدارة ومحمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم وممثل الاتحاد المصري لكرة القدم والوفد الإعلامي المرافق للبعثة وأحمد الغول سكرتير السفارة المصرية بتنزانيا والمرافق للبعثة بزنجبار.

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