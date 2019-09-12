شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف أول توقف للدوري المصري في الموسم الجديد 2019/2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن أول توقف للدوري الممتاز موسم 2019 / 2020 ستكون بسبب المنتخب الأولمبي.

شدد الزناتي على أن الدوري المصري سيتوقف خلال بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو لأنها فترة أجندة دولية .

Advertisements

تابع أن جدول الدوري سيتم إعلانه خلال ٤٨ ساعة ليتم حسم الجدل حول هذه الأمور .

وانتهت مراسم قرعة بطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2019 / 2020 بقاعة أوجيني بفندق ماريوت بالزمالك، في حضور مندوبي الأندية الثمانية عشر، والتي أسفرت عن جدول مباريات الأهلي على مدار الموسم بالكامل.

ويشارك في الدوري الجديد 18 ناديا هم الأهلى "حامل اللقب" والزمالك وبيراميدز والاسماعيلى والمصرى والاتحاد وسموحة ومصر المقاصة ووادى دجلة و الانتاج الحربى وطلائع الجيش و حرس الحدود والجونة وإنبى والمقاولون والصاعدين الثلاثة أسوان و طنطا وإف سى مصر.