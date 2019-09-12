شكرا لقرائتكم طلعت يوسف : راضي عن قرعة الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على رضاه التام عن قرعة الدورى المصرى الممتاز لموسم 2019 / 2020 والتى جاءت ضربة البداية فيها بمواجهة زعيم الثغر مع الزمالك فى الأسبوع الأول معلقا على ذلك اللقاء قائلاً:"سنواجه جميع الفرق ولكن الأهم الموعد".

تابع طلعت يوسف قائلاً:"الأهم بالنسبة لنا عن تحديد الطرف الذى سنلتقى معه هو تحديد مواعيد المواجهات مع جميع الفرق حيث سينطلق الدورى يوم 21 من شهر سبتمبر الجارى وسيكون الزمالك لديه مواجهة مع الأهلى فى السوبر يوم 20 من نفس الشهر ثم سيكون لدينا مواجهة مع 27 من الشهر ذاته فى البطولة العربية مع العربى الكويتى وفى توقيت مقارب سيكون لدى الزمالك مواجهة مع جينيراسيون فوت السنغالى فى دورى أبطال إفريقيا لذلك نطلب فقط وضع مواعيد مناسبة".

وشدد طلعت يوسف إن فقط أهم ما ينتظره هو تحديد مواعيد مناسبة تمكن فريقه من الاستعداد بشكل جيد للمنافسات على أن يجتمع مع الجهاز الفنى المعاون له لتحديد شكل الاستعدادات للفترة القادمة سواء الخاصة بضربة البداية أمام الزمالك فى الدورى أو المواجهة العربية مع العربى الكويتى.