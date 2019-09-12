شكرا لقرائتكم جدول مباريات المصري في الدوري للموسم الجديد 2019 / 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدول مباريات المصري في الدوري للموسم الجديد 2019 / 2020 انتهت مراسم قرعة الموسم الكروي 2020/2019 من الدوري الممتاز لكرة القدم والتي تم سحبها ظهر اليوم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بحضور محمد العويلي اداري شئون اللاعبين ممثلاً للنادي المصري. "الخليج 365" يستعرض مشاهد من مراسم إجراء القرعة Advertisements

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