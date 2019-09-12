شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخاطب الأمن لتحديد ملعب السوبر والمطالبة بحضور الجماهير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو اتحاد الكرة، على مخاطبتهم الجهات الأمنية، لإقامة السوبر يوم 20 سبتمبر الجاري علي أي ملعب سواء القاهرة أو الإسكندرية.

وكشف مسئولو الجبلاية أن الخطاب الموجه للأمن تضمن المطالبة بإقامة المباراة علي أي ملعب علي أن يشهد الملعب حضور الجماهير بكامل سعة الإستاد الذي تقام عليه المباراة .

تابع أن اتحاد الكرة ينتظر قرار الأمن لحسم ملعب المباراة المنتظرة حتي يجرى الترتيبات اللازمة.