شكرا لقرائتكم الزمالك يخوض مرانه الأول بالسنغال اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الزمالك ، مرانه الأول بالسنغال مساء اليوم ، بقيادة الصربى ميتشو، استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي، فى المباراة التى ستقام يوم السبت المقبل، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال افريقيا، بعدما فضل الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق منح اللاعبين راحة بالأمس بعد الوصول إلى السنغال.

فيما استقر الجهاز الفنى للزمالك على خوض الفريق لتدريبه الأخير على ملعب المباراة في الثامنة من مساء الغد بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت اللقاء ومن المقرر أن يعقد غداً الجمعة الاجتماع الفني للمباراة للاتفاق على زى الفريقين وبعض الأمور الإدارة الخاصة باللقاء وسيحضره من الزمالك، أحمد زاهر المدير الإدارى للفريق.