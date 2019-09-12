شكرا لقرائتكم الزمالك يخوض مرانه الأول بالسنغال اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فيما استقر الجهاز الفنى للزمالك على خوض الفريق لتدريبه الأخير على ملعب المباراة في الثامنة من مساء الغد بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت اللقاء ومن المقرر أن يعقد غداً الجمعة الاجتماع الفني للمباراة للاتفاق على زى الفريقين وبعض الأمور الإدارة الخاصة باللقاء وسيحضره من الزمالك، أحمد زاهر المدير الإدارى للفريق.
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