شكرا لقرائتكم تدريبات استشفائية لرباعي الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ومن المقرر أن ينتظم الرباعي في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس، بعد عودتهم من المشاركات الدولية مع منتخبات بلادهم، ويسعى فايلر من خلال البرنامج التدريبي الخاص بالرباعي لعلاجهم من إجهاد السفر.
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت غينيا الاستوائية.
كما عقد رينيه فايلر اجتماعا صباح اليوم الخميس مع الدكتور هاني وهبة خبير التغذية والشيف محمد الدالي المرافق لبعثة الفريق في غينيا الاستوائية.
وحرص فايلر على التنسيق مع إخصائي التغذية في كل ما يتعلق بقائمة الطعام والوجبات التي يتناولها اللاعبون وفقا للمواعيد الخاصة بالتدريبات.
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