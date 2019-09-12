شكرا لقرائتكم رونالدو "محطم الأرقام" يقف أمام تحديات جديدة أبرزها عقبة ميسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بات كريستيانو رونالدو على أعتاب تحطيم رقم جديد في عالم كرة القدم، وذلك بعدما وصل إلى 93 هدفا دوليا سجله عبر مشاركاته المختلفة مع منتخب البرتغال.

وأحرز رونالدو أربعة أهداف "سوبر هاتريك" في المباراة التي خاضها مع منتخب بلاده، يوم الثلاثاء، ضد ليتوانيا في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، ليقربه ذلك من الرقم التاريخي للمهاجم الإيراني على دائي، بعدما قلص الفارق بينه وبين أفضل هداف في تاريخ كرة القدم على مستوى الدولي إلى 16 هدفا "علي دائي 109 أهداف".

رونالدو خلال مباراة البرتغال أمام ليتوانيا

وتمكن مهاجم يوفنتوس الإيطالي من التربع على عرش هدافي تصفيات بطولات أمم أوروبا، بعدما رفع رصيده إلى 25 هدفا، متجاوزا الإيرلندي روبي كين "23 هدفا".

وجاءت أهداف رونالدو مع منتخب بلاده خلال 160 مواجهة دولية، علما بأنه يعتبر أكثر لاعب برتغالي مشاركة مع منتخب بلاده، بالإضافة إلى أنه الهداف الأول.. ويحمل أيضا عددا من الأرقام القياسية، من ضمنها.. يعد أكبر لاعب يسجل ثلاثة أهداف في كأس العالم، بعد أن سجل "هاتريك" في مرمى إسبانيا خلال نسخة 2018 في روسيا، وهو في سن 33 عاما و130 يوما، وسجل في 4 بطولات أوروبية منفصلة، و4 نسخ لكأس العالم.

رونالدو مع منتخب بلاده

وأحرز اللاعب السابق لريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي في 150 فريقا سواء في مشاركاته مع الأندية أو منتخب البرتغال، وعلى الصعيد الدولي دائما ما يفضل التسجيل في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعدما أحرز 26 هدفا من أصل 93 في الدقائق الـ 15 الأخيرة.

ويسعى رونالدو لتخطي الفرنسي ميشيل بلاتيني، إذ ما شارك اللاعب الحاصل على 5 كرات ذهبية في بطولة أمم أوروبا 2020، حيث يمتلك رونالدو 9 أهداف في نهائيات أمم أوروبا متساويا مع الفرنسي بلاتيني.. علما بأنه سجل أهدافه في 4 بطولات متتالية 2004 و2008 و2012 و2016.

ويمتلك رقما مميزا أيضا بتسجيله 30 هدفا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم لكنه ليس الأعلى، كما بلغ عدد أهداف برأسه "25 هدفا"، أكثر من قدمه اليسرى "22 هدفا"، وخلال 61 مباراة سجل فيها النجم البرتغالي، خسر المنتخب في 5 منهم، وفاز في 51.

كريستيانو رونالدو

وأحرز خمسة أهداف في مرمى أندورا وأرمينيا ولاتفيا والسويد، أكثر من أي دولة أخرى، لكنه لم يتمكن من التسجيل ضد عمالقة أوروبا فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإنجلترا، من خارج منطقة الجزاء.

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وعلى الصعيد الدولي.. تبقت عدة أرقام أمام رونالدو لكسرها، بداية من تجاوز علي دائي الهداف التاريخي على الصعيد الدولي، بينما يبدو بعيدا من رقم الألماني ميروسلاف كلوزة هداف نهائيات كأس العالم "16 هدفا"، وتفصله 6 أهداف عن الغواتيمالي كارلوس رويز أكبر هدافي التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم "39 هدفا".

رونالدو في الحفل الأخير للاتحاد الأوروبي لكرة القدم

وأمامه أيضا رقم كل من الإيرلندي ديفيد هيلي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، الأكثر تسجيلا في تصفيات واحدة مؤهلة إلى البطولة الأوروبية "13 هدفا لكل منهما"، في حين يمتلك بلاتيني رقما خاصا، فيما يعود أسرع هدف في البطولة الأوروبية إلى الروسي ديمتري كيريشينكو "67 ثانية".

ولا يبدو أن رونالدو ينوي اعتزال كرة القدم في وقت قريب، بعدما ذكر في تصريحات إعلامية في مايو الماضي: عمري البيولوجي الآن 23 عاما، لا يزال أمامي وقت طويل، يمكنني الاستمرار في اللعب حتى أبلغ 41 عاما.

ويعتبر رونالدو الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد الإسباني "450 هدفا خلال 438 مباراة" خاضها مع الفريق خلال 9 مواسم، وحقق لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات مع ريال مدريد ومرة مع مانشستر يونايتد، وسجل أكثر من 50 هدفا في 6 مواسم مع ريال مدريد.

رونالدو مع آخر لقب دوري أبطال أوروبا لريال مدريد

ويعد الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا "126 هدفا"، وحقق لقب هداف دوري الأبطال في ست مناسبات، وأكثر لاعب سجل أهداف في مباريات متتالية في البطولة، وذلك بعد فوز ريال مدريد بلقبه الـ 12 لغاية مباراة الإياب في ربع نهائي نسخة 2017-2018 ضد يوفنتوس، حيث سجل في 11 مباراة متتالية، علما بأنه يعد الوحيد الذي سجل في جميع مباريات المجموعات، وذلك في موسم 2017-2018.

وتبقت عدة تحديات أمام رونالدو، من ضمنها الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي، ليصبح أول لاعب يفوز بالجائزة في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا "البطولات الثلاث الكبرى"، واذ ما فاز مع يوفنتوس بلقب دوري أبطال أوروبا، فسيدخل تاريخ اللعبة كأول لاعب يحقق ذلك مع ثلاثة أندية.

ميسي ورونالدو

وعليه كسر رقم الأرجنتيني غونزالو هيغوايين، الذي حققه مع نابولي، بعدما أحرز 36 هدفا، ليصبح أكبر هداف في تاريخ الدوري خلال موسم واحد.. وفي حال تحقيق ذلك سيصبح الهداف التاريخي ليوفنتوس خلال موسم واحد في جميع المسابقات، وسيحطم رقم فيرينك هيرزر "35 هدفا" في موسم 1925-1926.

وأمام رونالدو رقم آخر يمتلكه غريمه الأرجنيتني ليونيل ميسي، الأكثر فوزا بجائزة الحذاء الأوروبي " 6 مرات" مقابل 4 لرونالدو.