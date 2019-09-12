فرصة مواتية لفولفسبورغ للانقضاض على الصدارة مؤقتا









اسماء السيد - تبدو الفرصة مواتية أمام فولفسبورغ للانقضاض عل الصدارة موقتا عندما يحل ضيفا على فورتونا دوسلدورف غدا الجمعة، وذلك بانتظار قمة المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم بين لايبزيغ المتصدر وبايرن ميونيخ حامل اللقب السبت.

ويحتل فولفسبورغ المركز الثاني مشاركة مع بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن برصيد سبع نقاط، وبفارق نقطتين خلف لايبزيغ المتصدر.

ويأمل فولفسبورغ استعادة نغمة الانتصارات التي استهل بها الموسم بفوزين متتاليين على كولن وهرتا برلين قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام ضيفه بادربورن 1-1 في المرحلة الماضية.

وسيحاول فولفسبورغ استغلال المعنويات المهزوزة للاعبي فورتونا دوسلدورف بعد خسارتين متتاليين، وكسب النقاط الثلاث لتكون أفضل استعداد للنادي قبل استقباله أولكسندريا الأوكراني الخميس المقبل في الجولة الأولى من منافسات المجموعة التاسعة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ويملك فولفسبورغ أفضلية على فورتونا دوسلدورف حيث تغلب عليه ثلاث مرات في المواجهات الأربع التي جمعت بينهما حتى الآن، بينها فوزان خارج القواعد (4-1 موسم 2012-2013، و3-صفر الموسم الماضي) مقابل تعادل واحد.

وتتجه الأنظار السبت إلى ملعب "ريد بول أرينا" في لايبزيغ حيث يلعب صاحب الأرض مع ضيفه بايرن ميونيخ في قمة ثأرية للأول الذي خسر أمام النادي البافاري بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية لمسابقة كأس ألمانيا في 25 أيار/مايو الماضي.

وضرب لايبزيغ بقوة مطلع الموسم الحالي بتحقيقه العلامة الكاملة في ثلاث مراحل، فيما استهل النادي البافاري حملة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيب على أرضه مع هرتا برلين 2-2 قبل ان يتغلب على شالكه 3-صفر وماينتس 6-1.

وتشهد المرحلة قمة نارية ثانية تجمع السبت أيضا بين باير ليفركوزن وضيفه بوروسيا دورتموند وصيف بطل الموسم الماضي.

وعلى غرار فولفسبورغ، بدأ ليفركوزن موسمه بفوزين متتاليين قبل أن يسقط في فخ التعادل في الثالثة، والأمر ذاته بالنسبة لبوروسيا دورتموند لكنه خسر المباراة الثالثة.

وهنا البرنامج:

الجمعة:

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(18:30) فورتونا دوسلدورف - فولفسبورغ

السبت:

(13:30) بوروسيا دورتموند - باير ليفركوزن

كولن - بوروسيا مونشنغلادباخ

أوغسبورغ - اينتراخت فرانكفورت

أونيون برلين - فيردر بريمن

ماينتس - هرتا برلين

(16:30) لايبزيغ - بايرن ميونيخ

الأحد:

(13:30) هوفنهايم - فرايبورغ

(16:00) بادربورن - شالكه