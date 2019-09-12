لماذا لما يشارك فينسنت كومباني في مباراة اعتزاله؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وأجريت مباراة اعتزال النجم البلجيكي فينسنت كومباني، مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، والتي جمعت أساطير “السيتيزنز”، مع نجوم الدوري الإنجليزي السابقين، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

كومباني لم يشارك في مباراة اعتزاله، الأمر الذي أثار اندهاش جميع الجماهير التي حضرت في ملعب المباراة، والذين بلغ عددهم (51602 متفرج).

شبكة “سكاي سبورتس” كشفت أسباب عدم مشاركة كومباني في المباراة، مشيرة إلى تعرضه لمشكلة في أوتار الركبة، ما جعل هناك صعوبة في لعبه ولو لدقائق معدودة.

Advertisements

المباراة كانت قد شهدت تواجد مجموعة كبيرة من لاعبي مانشستر سيتي القدامى والحاليين، مثل جو هارت، وكولو توريه، وليسكوت، ودي يونج، وأيرلاند وسمير نصري، وزاباليتا، وشون رايت فيليبس، وبيرتوف، بالإضافة إلى الثنائي الحالي دافيد سيلفا وكون أجويرو.

أما فريق نجوم الدوري الإنجليزي، فقد مثله، فان دير سار، وأشلي كول، ومايكل كاريك، وجيمي كاراجر، وجاري نيفيل، وبول سكولز، ونيكي بات، وريان جيجز، ومايكل أرتيتا، وروبن فان بيرسي، وروبي كين.

كما حضر مهاجم مانشستر سيتي السابق ماريو بالوتيلي، والذي لعب بقميص الفريق في الفترة من 2010، وحتى 2013، لكنه لم يشارك، لأنه لم يخبر ناديه بريشيا عن مكان وجوده.