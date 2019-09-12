عارضة أزياء تتهم نيمار دا سيلفا: نشر صوري الحميمية وحاول إذلالي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اتهمت عارضة الأزياء البرازيلية ناجيلا تريندادي، مواطنها النجم نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بأنه نشر صورها الحميمية، من أجل الانتقام منها وإذلالها علنا، بعد أن اتهمته باغتصابها في القضية التي تم حفظها ضد اللاعب.

ناجيلا خضعت للتحقيق بأحد أقسام شرطة ريو دي جانيرو، للإجابة على جزء آخر من القضية التي تم التحقيق فيها مع نجم “السيليساو”، لنشره محادثات وصور خاصة بينهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للدفاع عن نفسه إزاء تهمة الاغتصاب.

العارضة قالت في تصريحات أثناء خروجها من التحقيق الذي امتد نحو 40 دقيقة: لقد كانت جريمة واضحة التي ارتكبها، عرض الصور، لإذلالي، والانتقام مني.. مشيرة إلى أنها لم تسمح في أي لحظة بنشر هذه الرسائل ولم تتخيل مطلقا أن نيمار قادر على فعل مثل هذا الأمر.

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التحقيق في القضية بدأ في يونيو الماضي من خلال فيديو نشره اللاعب صاحب الـ27 عاما عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، يعترف خلاله بإقامة علاقة معها، ونفى تماما ارتكابه لجريمة الاغتصاب.. ومن أجل إثبات براءته، نشر كل المحادثات التي درات بينه وبين تريندادي، من بينها صور حميمية لها.

وتم حفظ القضية الشهر الماضي من قِبل القضاء البرازيلي، بطلب من النيابة بداعي غياب الأدلة والتناقضات في شهادة الضحية المزعومة.

شرطة ولاية ساو باولو المدنية وجهت اتهاما رسميا أمام القضاء، لعارضة الأزياء بالبلاغ الكاذب والتشهير.

ناجيلا علقت على هذا الأمر بـ”عدم وجود أدلة” على اتهامها بالبلاغ الكاذب، وأنها تعاني من مشكلة “التسرع في الأحكام كونها سيدة”.. وأوضحت “لا يوجد احترام، لقد تمت الإساءة لي وإذلالي، الآن فهمت لماذا تصمت السيدات، الأمر صعب جدا، أنا قوية، لأن هذا الأمر آلمني، كوني سيدة وأم، وابنة”.