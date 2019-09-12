صديقة كريستيانو رونالدو تنشر فيديو طريف لأولادهما

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، مقطع فيديو طريف لأولادهما.

الأطفال ظهروا خلال مقطع الفيديو وهم يرقصون ويتجاوبون أمام الشاشة مع هدف سجله والدهم، مما رسم البسمة على وجوههم وذلك خلال مباراة البرتغال وليتوانيا والتي انتهت بفوز البرتغال (5-1)، ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2020.

جورجينا رودريجيز، نشرت مقطع فيديو لأولادهما وهم يحتفلون بأهداف الدون في شباك ليتوانيا، من خلال شاشة عملاقة في منزلهم.

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كريستيانو رونالدو كان قد أحرز أربعة أهداف متتالية “سوبر هاتريك” لمنتخب بلاده ليرفع رصيده إلى 93 هدفا دوليا مع منتخب بلاده.

اللاعب بذلك يكون قد عزز موقعة في المركز الثاني، ويقلص الفارق إلى 16 هدفا بينه وبين المهاجم الإيراني، علي دائي، (109 أهداف) أفضل هداف في تاريخ كرة القدم على المستوى الدولي، ويليهما الأسطورة الهنغاري، فيرينتس بوشكاش، في المركز الثالث، برصيد 84 هدفا.

كما تربع رونالدو على عرش صدارة هدافي تصفيات بطولات أمم أوروبا، برصيد 25 هدفا، محطما رقم الإيرلندي، روبي كين، صاحب الـ 23 هدفا.