- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت تقارير صحفية أن النجم الإنجليزي الشهير، ديفيد بيكهام، القائد السابق لمنتخب “الأسود الثلاثة”، تواصل مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، بشأن إمكانية ضمه إلى فريقه الجديد في الدوري الأمريكي.
صحيفة “ميرور” الإنجليزية، ذكرت نقلا عن “إذاعة كتالونيا”، استعداد بيكهام، نجم فريقي مانشستر يونايتد، وريال مدريد سابقا، للتقدم بعرض ضخم لضم نجم برشلونة لصفوف فريقه الجديد “إنتر ميامي”.
فريق بيكهام الجديد يستعد للمشاركة في الدوري الأمريكي في شهر مارس من عام 2020، ويرغب قائد إنجلترا السابق، في الاستفادة من إمكانية رحيل ميسي عن برشلونة بالمجان في شهر يونيو المقبل، بحسب عقده الحالي مع الفريق الكتالوني.
التكهنات بدأت تحيط بمستقبل ميسي البالغ من العمر 32 عاما الملقب بـ”البرغوث”، بعدما كشف في الأيام الأخيرة عن وجود بند في عقد النجم الأرجنتيني يسمح له بالرحيل بنهاية كل شهر يونيو.
رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، أكد وجود مثل هذا البند، وقال إن ميسي يمكن أن يغادر برشلونة قبل موسم (2020-2021)، إما لاعتزال كرة القدم، أو اللعب في أي مكان يريد، إلا أنه قلل من احتمال رحيل اللاعب.
كانت هذه تفاصيل خبر ديفيد بيكهام يجهز لخطف «البرغوث» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.