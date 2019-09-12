ديفيد بيكهام يجهز لخطف «البرغوث»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن النجم الإنجليزي الشهير، ديفيد بيكهام، القائد السابق لمنتخب “الأسود الثلاثة”، تواصل مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، بشأن إمكانية ضمه إلى فريقه الجديد في الدوري الأمريكي.

صحيفة “ميرور” الإنجليزية، ذكرت نقلا عن “إذاعة كتالونيا”، استعداد بيكهام، نجم فريقي مانشستر يونايتد، وريال مدريد سابقا، للتقدم بعرض ضخم لضم نجم برشلونة لصفوف فريقه الجديد “إنتر ميامي”.

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فريق بيكهام الجديد يستعد للمشاركة في الدوري الأمريكي في شهر مارس من عام 2020، ويرغب قائد إنجلترا السابق، في الاستفادة من إمكانية رحيل ميسي عن برشلونة بالمجان في شهر يونيو المقبل، بحسب عقده الحالي مع الفريق الكتالوني.

التكهنات بدأت تحيط بمستقبل ميسي البالغ من العمر 32 عاما الملقب بـ”البرغوث”، بعدما كشف في الأيام الأخيرة عن وجود بند في عقد النجم الأرجنتيني يسمح له بالرحيل بنهاية كل شهر يونيو.

رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، أكد وجود مثل هذا البند، وقال إن ميسي يمكن أن يغادر برشلونة قبل موسم (2020-2021)، إما لاعتزال كرة القدم، أو اللعب في أي مكان يريد، إلا أنه قلل من احتمال رحيل اللاعب.