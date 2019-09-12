نجمة أمريكية تهاجم كريستيانو رونالدو: أيقونة الفساد في الرياضة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هاجمت نجمة كرة القدم الأمريكية، أليكس مورغان، وشنت هجوما لاذعا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، بسبب اتهامه بقضية اغتصاب مواطنتها كاثرين مايورغا.

أليكس مورغان، دافعت عن حقوق مواطنتها مايورغا، التي اتهمت رونالدو باغتصابها في منتجع ستين هاوس بولاية لاس فيجاس عام 2009، ورفعت دعوى قضائية ضده، لكن النجم البرتغالي خرج بريئا من التهم لاحقا.

قائدة المنتخب الأمريكي انتقدت اللاعب وهاجمته في مقالة كتبتها ونشرت تحت عنوان “رونالدو أيقونة الفساد في الرياضة”.

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مورغان الحائزة كأس العالم للسيدات قبل أشهر قالت: عندما تتمعن في قضية رونالدو، فإن هناك الكثير من الأدلة التي تم التستر عليها، لقد ساعد المال في إغلاق القضية.

اللاعبة أضافت: لقد أسقطوا التهم عنه كي يستطيع مواصلة اللعب، وهو ما حدث بالفعل، كثيرون يفعلون مثله، لكنه أحد أشهر لاعبي كرة القدم، إن لم يكن الأشهر على الإطلاق، لذا فإنه يجذب الانتباه، ينبغي أن ندعم النسوة اللاتي يتعرضن إلى مواقف استضعاف من الرجال، هن بحاجة إلى الدعم والقوة ويجب أن أتحدث عن ذلك.

وتابعت: لكن في النهاية هذا لا يعني أنني لا أرى أنه واحد من أفضل لاعبي العالم وهذا ليس له علاقة بشخصيته، ما يفعله بصفته الوظيفية كلاعب كرة مجرد استمتاع بملاعب كرة القدم، ولا علاقة لذلك بشخصيته كشخص أو الإجراءات التي قد يتخذها في قراراته.

أليكس مورغان صرحت بأنها لا تشعر بالحرج من لقاء رونالدو خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للأفضل في العالم، يوم 23 سبتمبر الجاري، على الرغم من هجومها العنيف على اللاعب ونشرها لمقالة صحفية ضده بعنوان “رونالدو أيقونة الفساد في الرياضة”.