كاتيا شقيقة كريستيانو رونالدو تحتفل باللاعب بطريقتها الخاصة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت كاتيا أفيرو، الشقيقة الكبرى للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، بعد تسجيله 4 اهداف “سوبر هاتريك” في آخر مباراة لمنتخب بلاده.

كاتيا شقيقة رونالدو نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” تجمعها بشقيقها كريستيانو، وعلقت عليها بتهنئته بتسجيله السوبر هاتريك واقترابه من رقم علي دائي الإيراني.

Advertisements

كريستيانو رونالدو اقترب من الرقم التاريخي للإيراني الشهير علي دائي، بعدما أحرز “سوبر هاتريك” في مباراة منتخب بلاده أمام ليتوانيا والتي انتهت بفوز البرتغال (5-1) ضمن تصفيات “يورو 2020”.

لاعب فريق ريال مدريد السابق رفع رصيده إلى 93 هدفا دوليا مع منتخب بلاده، ليعزز موقعة في المركز الثاني، ويقلص الفارق إلى 16 هدفا مع الإيراني علي دائي صاحب الـ (109 أهداف) أفضل هداف في تاريخ كرة القدم على المستوى الدولي، فيما يأتي الأسطورة المجرية بوشكاش في المركز الثالث برصيد 84 هدفا.

كريستيانو رونالدو نجح أيضا برباعيته الي سجلها في المباراة؛ في التربع على عرش هدافي تصفيات بطولات أمم أوروبا، بعدما رفع رصيده من الأهداف في تصفيات اليورو إلى 25 هدفا، محطما رقم الإيرلندي روبي كين صاحب الـ23 هدفا.