صحيفة فرنسية: مايكل شوماخر خرج من غيبوبته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ذكرت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، أن الألماني مايكل شوماخر، بطل العالم السابق لسباقات السيارات “فورمولا 1”، خرج من غيبوبته.

ووفقا لـ”روسيا اليوم” فقد نقلت الصحيفة عن الجراح الفرنسي الشهير فيليب ميناش قوله: “شوماخر واع الآن وهو في قسمي وتحت مراقبتي”.

تقارير إعلامية كانت قد ذكرت في وقت سابق، أن شوماخر نقل سرا إلى قسم جراحة القلب والأوعية الدموية بمستشفى “جورج بومبيدو” في باريس، حيث سيتابع حالته البروفيسور ميناش.

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شوماخر أكمل عامه الـ 50 في الثالث من يناير الماضي، لكنه لم يظهر في العلن منذ الحادث الذي تعرض له خلال تزلجه في جبال الألب الفرنسية قبل خمس سنوات، وأدى هذا الحادث لتعرضه لإصابات خطيرة في الرأس ودخل في غيبوبة.

المتسابق الألماني السابق شوماخر، لا يزال أنجح سائق في تاريخ سباقات المحركات، بعد أن حقق 91 انتصارا في سباقات الجائزة الكبرى.

شوماخر فاز بأول لقبين مع فريق بنيتون عامي 1994 و1995 قبل أن يحرز 5 ألقاب متتالية مع فيراري، ما بين عامي 2000 و2004.