صامويل إيتو يصدم محمد صلاح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق النجم الكاميروني صامويل إيتو، لاعب برشلونة وإنتر ميلان السابق، على فرص تتويج النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، أو زميله السنغالي ساديو ماني، بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لهذا العام.

ووفقا لشبكة “فوكس أفريكا”، فإن مهاجم المنتخب الكاميروني السابق، يرى أنه من المستحيل تتويج محمد صلاح، أو زميله ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في العالم، موضحا أن السبب لا يعود إلى أحقية أي من اللاعبين بالجائزة، بل يرتبط بشكل أكبر بقلة الاحترام لهما، وللاعبين الأفارقة بشكل عام.

مهاجم برشلونة سابقا قال: نحن الأفارقة لا يتم احترامنا، إنها حقيقة، آمل أن أكون مُخطئا، لكن الكرة الذهبية القادمة، لن يحصل عليها محمد صلاح أو ساديو ماني.

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النجم الكاميروني أشار إلى أن الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز، شهد تساوي ثلاثة لاعبين من القارة الأفريقية، في صدارة ترتيب الهدافين، وهم صلاح وماني من ليفربول بالإضافة إلى الجابوني بيير-إيميريك أوباميانج، لاعب أرسنال، برصيد 22 هدفا لكل منهم، إلا أن ذلك لا يعني أن أحدا منهم سيكون ضمن قائمة اللاعبين الخمسة الأوائل في ترتيب أفضل لاعبي العالم.

إيتو يرى أيضا أن السبب في ذلك يرجع إلى تشويه متعمد لسمعة اللاعبين الأفارقة من قبل الأفارقة أنفسهم، لافتا النظر إلى ظلم كبير يتعرض له لاعبو القارة السمراء.

يذكر أن إيتو احتل المركز الثالث في ترتيب أفضل لاعبي العالم في عام 2005، خلف كل من البرازيلي رونالدينهو نجم برشلونة الإسباني في ذلك الوقت، والإنجليزي فرانك لامبارد، نجم خط وسط تشيلسي سابقا ومدربه الحالي.