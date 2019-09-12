المحكمة تقضي بحبس نجم برشلونة أردا توران

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قضت محكمة تركية بحبس النجم أردا توران، لاعب فريق برشلونة الإسباني، والمعار حاليا إلى فريق باشاك شهير التركي، لمدة عامين و8 أشهر.

حكم المحكمة على اللاعب جاء بعد اتهامه إطلاق نار بهدف بث الرعب والقلق، وحيازة أسلحة غير مرخصة وتعمد إصابة شخص.

المحكمة أوقفت تنفيذ الحكم، ما يعني أن توران لن يتعرض للحبس إلا إذا ارتكب جريمة أخرى في غضون خمس سنوات.

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أردا توران اشترك في شجار مع المغني، بيركاي شاهين، في ملهى ليلي في إسطنبول العام الماضي، وتسبب في كسر أنف المغني، وذهب توران إلى المستشفى في وقت لاحق وأمسك بمسدس وأطلق النار أيضا.

نادي باشاك شهير، كان قد أعلن أنه فرض غرامة على توران قدرها 2.5 مليون ليرة تركية ما يعادل (نحو 432 ألف دولار) بسبب هذه الواقعة.

توران البالغ من العمر 31 عاما، كان قد انضم إلى برشلونة من أتلتيكو مدريد مقابل 34 مليون يورو (37.45 مليون دولار) في 2015، وفاز بأربعة ألقاب وشارك في 55 مباراة سجل خلالها 15 هدفا.. كما شارك مع منتخب تركيا في 100 مباراة سجل خلالها 17 هدفا لبلاده.