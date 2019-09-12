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ميسي يجيب على دعوة رونالدو لتناول العشاء سويا

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ميسي يجيب على دعوة رونالدو لتناول العشاء سويا

أفصح ليونيل ميسي نجم ومنتخب الأرجنتين، عن رد فعله في حال دعاه كريستيانو رنالدو نجم البرتغال ويوفنتوس للعشاء.

وقال ميسي لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "لا يوجد أي مشكلة مع رونالدو، قلت كثيرا إن علاقتنا جيدة وربما لسنا أصدقاء، لكن هذا أمر طبيعي لكوننا لم نتشارك غرفة خلع الملابس ولا نلتقي سوى في الحفلات وبعض المباريات".

وتابع: "لا أعرف إن كان هناك عشاء كما قال رونالدو لأننا نعيش في مدينتين متباعدتين وكل منا لديه التزاماته، ولكن لو حدث ذلك ودعاني فبالطبع لن أرفض وسوف أكون حاضرا".

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وكان رونالدو قد أشاد بمسيرة ميسي على هامش حفل الأفضل في أوروبا، معربا عن رغبته في تناول العشاء سويا.

وأتم أسطورة كرة القدم متحدثا عن الموسم الجاري مع برشلونة: "لا يمكن التضحية بالدوري للفوز بدوري الأبطال. نحن نرغب في حصد كل الألقاب".

 

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