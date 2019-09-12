انت الان تتابع ميسي يجيب على دعوة رونالدو لتناول العشاء سويا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أفصح ليونيل ميسي نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين، عن رد فعله في حال دعاه كريستيانو رنالدو نجم البرتغال ويوفنتوس للعشاء.
وقال ميسي لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "لا يوجد أي مشكلة مع رونالدو، قلت كثيرا إن علاقتنا جيدة وربما لسنا أصدقاء، لكن هذا أمر طبيعي لكوننا لم نتشارك غرفة خلع الملابس ولا نلتقي سوى في الحفلات وبعض المباريات".
وتابع: "لا أعرف إن كان هناك عشاء كما قال رونالدو لأننا نعيش في مدينتين متباعدتين وكل منا لديه التزاماته، ولكن لو حدث ذلك ودعاني فبالطبع لن أرفض وسوف أكون حاضرا".
وكان رونالدو قد أشاد بمسيرة ميسي على هامش حفل الأفضل في أوروبا، معربا عن رغبته في تناول العشاء سويا.
وأتم أسطورة كرة القدم متحدثا عن الموسم الجاري مع برشلونة: "لا يمكن التضحية بالدوري للفوز بدوري الأبطال. نحن نرغب في حصد كل الألقاب".
كانت هذه تفاصيل خبر ميسي يجيب على دعوة رونالدو لتناول العشاء سويا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.