شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب مباريات الأهلي في الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، قرعة الدوري العام المصري موسم 2019-2020 في أحد الفنادق، بحضور مندوبي الأندية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي مع الزمالك في الأسبوع الرابع بالدور الأول، على أن يلتقيا في الأسبوع رقم 21 في الدور الثاني.

وينطلق الدوري يوم 21 سبتمبر الجاري، على أن يختتم نهاية شهر مايو.

وجاء ترتيب مباريات الأهلي كالتالي:

الأسبوع الأول: سموحة × الأهلي

الأسبوع الثاني: الأهلي × الإنتاج الحربي

الأسبوع الثالث: أسوان × الأهلي

الأسبوع الرابع: الأهلي × الزمالك

الأسبوع الخامس: الجونة × الأهلي

الأسبوع السادس: الأهلي × المصري

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الأسبوع السابع: دجلة × الأهلي

الأسبوع الثامن: الأهلي × حرس الحدود

الأسبوع التاسع: الإسماعيلي × الأهلي

الأسبوع العاشر: الأهلي × الاتحاد

الأسبوع الحادي عشر: المقاصة × الأهلي

الأسبوع الثاني عشر: الأهلي × إف سي مصر

الأسبوع الثالث عشر: الأهلي × طنطا

الأسبوع الرابع عشر: المقاولون العرب × الأهلي

الأسبوع الخامس عشر: الأهلي × إنبي

الأسبوع السادس عشر: بيراميدز × الأهلي

الأسبوع السابع عشر: الأهلي × طلائع الجيش

على أن تقام مباريات الدور الثاني بنفس الترتيب على الملاعب المذكورة ثانيا.