شكرا لقرائتكم خبر عن مدير لجنة المسابقات يوضح ضوابط التعامل مع الأندية المشاركة في البطولات الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات، باللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ضوابط التعامل مع الأندية المشاركة في البطولات القارية وعربية.

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يشارك الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا، وبيراميدز والمصري في الكونفيدرالية الأفريقية، بينما يشارك الاتحاد والإسماعيلي في البطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس».

وقال «الزناتي» خلال سحب قرعة الدوري الممتاز المصري اليوم: «الفرق التي ستلعب في البطولات الأفريقية والعربية خارج ملعبها ستحصل على 4 أيام راحة قبل المباراة و4 أيام بعدها، أما الفرق التي ستلعب داخل مصر فيحصل كل فريق منهم راحة على 3 أيام قبل المباراة و3 أيام بعدها».

وأضاف: «أما بالنسبة للدور نصف النهائي والنهائي ستكون الراحة 5 أيام قبل المباراة التي ستقام في مصر، و6 أيام للمباراة التي تقام خارج مصر».