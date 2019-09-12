شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات نارية في الأسابيع الأولى من الدوري المصري أبرزها الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوقعت قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد الأهلي والزمالك في صدام مبكر في الجولة الرابعة من البطولة، فيما ستكون مباراة الدور الثاني في الجولة 21.

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وستشهد الأسابيع الأولى من الدوري الممتاز مباريات قوية أخرى على رأسها الأهلي والإسماعيلي في الأسبوع السادس والزمالك وبيراميدز في الأسبوع السابع.

وستقام مباراة الدوري الثاني بين الأهلي وبيراميدز في الأسبوع الـ 33 ومباراة الدور الثاني بين الأهلي والإسماعيلي في الجولة 23، فيما تقام مباراة الدور الثاني بين الزمالك وبيراميدز في الأسبوع 24.

وسيلتقي الزمالك مع الإسماعيلي في إحدى قمم الكرة المصرية في الجولتين 17 و34 من الدوري الممتاز.