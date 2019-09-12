شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة سموحة.. والزمالك يصطدم بالاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجريت اليوم مراسم قرعة النسخة الحادية والستين لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2019-2020، بمشاركة 18 ناديًا، بأحد فنادق القاهرة.

ويشارك في الموسم المقبل من الدورى 18 ناديا هم الأهلى «حامل اللقب» ووصيفه الزمالك وبيراميدز والإسماعيلي والمصري والاتحاد وسموحة ومصر للمقاصة ووادي دجلة والإنتاج الحربي وطلائع الجيش وحرس الحدود والجونة وإنبي والمقاولون العرب، والصاعدين الثلاثة إف سي مصر وأسوان وطنطا.

كان اتحاد الكرة قد أعلن انطلاق بطولة الدوري الممتاز يوم 21 من شهر سبتمبر الجاري بمشاركة 18 ناديًا، بالنظام المفتوح دون تحديد مواجهة الأهلي والزمالك في نهاية كل دور كما كان يحدث في المواسم السابقة «قرعة موجهة».

وأسفرت قرعة الأسبوع الأول عن المواجهات التالية:

وادي دجلة وطنطا

طلائع الجيش والمقاولون

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أسوان والمقاصة

سموحة والأهلي

الزمالك والاتحاد

بيراميدز وإنبي

المصري وحرس الحدود

الجونة والإسماعيلي

الإنتاج الحربي وإف سي مصر