شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يضع برنامج بدني واستشفائي خاص لرباعي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا بدنيا واستشفائيا خاص للرباعي الدولي، المغربي وليد أزارو، والتونسي على معلول، والأنجولي جيرالدو، والمالي أليو ديانج، بعد انضمامهم لبعثة الفريق في غينيا الاستوائية.
ومن المقرر أن ينتظم الرباعي في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس، بعد عودتهم من المشاركات الدولية مع منتخبات بلادهم، ويسعى فايلر من خلال البرنامج التدريبي الخاص بالرباعي لعلاجهم من إجهاد السفر.
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت غينيا الاستوائية.
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