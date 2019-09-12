شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يبحث استعدادات أمم أفريقيا المؤهلة لطوكيو 2020 مع لجنة اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً بمقر الوزارة مع أعضاء لجنة إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، وبحضور أعضاء اللجنة محمد فضل وسحر عبدالحق وأحمد عبدالله، وذلك لبحث الاستعدادات الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة حريصة على توفير كافة الإمكانات الإدارية والمادية واللوجستية فضلاً عن الكوادر البشرية وجميع المتطلبات اللازمة لإنجاح البطولة، مشدداً على ضرورة بذل القائمين على تنظيم البطولة كل جهد ممكن لإخراجها بالشكل الذي يليق بسمعة مصر وريادتها القارية ومكانتها العالمية خاصة بعد المستوى المتميز والمردود الإيجابى غير المسبوق الذي تحقق جراء النجاح الكبير لتنظيم فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

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كما طالب صبحى لجنة إدارة اتحاد الكرة بالتركيز الشديد خلال الفترة الحالية والمقبلة ومتابعة استعدادات المنتخب المصرى الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، والذى سيخوض منافسات البطولة الأفريقية ليس فقط لضمان الحصول على بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بل لتقديم عروض وتحقيق نتائج مرضية ويسعد بها جماهير الكرة المصرية.

يذكر أن المنتخبات الـ8 التي تأهلت لنهائيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر هي: مصر والكاميرون وغانا وجنوب أفريقيا وزامبيا وكوت ديفوار نيجيريا ومالي.

وتقام أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر باستاد القاهرة واستاد السلام على مجموعتين كل واحدة تضم 4 منتخبات.