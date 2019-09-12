الإسماعيلي المصري يستضيف الأهلي الليبي غدا في ذهاب دور الـ 32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تستكمل غدا مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بمواجهة فريقي الإسماعيلي المصري وضيفه أهلي بني غازي الليبي، على ملعب الإسماعيلية في مصر.

ويسعى الفريق المصري لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ضيفه الليبي، قبل اللقاء المرتقب بينهما إيابا، بينما يتطلع الفريق الليبي هو الآخر إلى الخروج بأفضل نتيجة إيجابية ممكنة لتسهيل مهمته في مواجهة العودة على ملعبه ووسط أنصاره، بحثا عن التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وستقام مباراة العودة في ضيافة فريق الأهلي الليبي في الـ 27 من سبتمبر الحالي، لحسم هوية المتأهل إلى الدور المقبل.