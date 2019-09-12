شكرا لقرائتكم قرعة الدوري المصري الموسم الجديد 2019/2020 .. وصول أحمد حسن وزيدان لمراسم سحب القرعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل الثلاثي احمد حسن وَعَبَد الستار صبري ومحمد زيدان في محادثات جانبيه بعد وصولهم إلى القاعة المخصصة لسحب قرعة الدوري العام ، و التى تقام بعد قليل بأحد فنادق القاهرة .

ومن المقرر أن يقوم حسب القرعة احمد حسن و عبد الستار صبرى و محمد زيدان ، وظهر فى القاعة جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية ، و محمد فضل عضو اللجنة

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وتقام ظهر اليوم، الخميس، قرعة بطولة الدورى المصرى الممتاز بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى ومندوبى 18 نادياً من الأندية التى تشارك فى البطولة الأقوى لموسم 2019/ 2020، بأحد فنادق الزمالك وسط حالة من الشغف لنتيجة القرعة والمواجهات النارية التى ستشهدها المسابقة .

ويشارك فى الدورى الجديد 18 ناديا هم الأهلى "حامل اللقب" والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى والمصرى والاتحاد وسموحة ومصر المقاصة ووادى دجلة والإنتاج الحربى وطلائع الجيش وحرس الحدود والجونة وإنبى والمقاولون والصاعدين الثلاثة أسوان و طنطا وإف سى مصر.