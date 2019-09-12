شكرا لقرائتكم نتيجة قرعة الدوري المصري 2019/2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نتيجة قرعة الدوري المصري 2019/2020



أسدل الستار عن قرعة بطولة الدوري المصري موسم 2019 / 2020 بقاعة أوجيني بفندق ماريوت بالزمالك، في حضور مندوبي الأندية الثمانية عشر، والتي أسفرت عن جدول مباريات الأهلي على مدار الموسم بالكامل.

ويشارك فى الدوري الجديد 18 ناديا هم الاهلى "حامل اللقب" والزمالك وبيراميدز والاسماعيلى والمصرى والاتحاد وسموحة ومصر المقاصة ووادى دجلة و الانتاج الحربى وطلائع الجيش و حرس الحدود والجونة وإنبى والمقاولون والصاعدين الثلاثة أسوان و طنطا وإف سى مصر .

وأسفرت نتيجة قرعة الدوري المصري عن مواجهة الأهلي مع سموحة في الأسبوع الأول ، فيما يلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري، وبيراميدز مع إنبي، والإسماعيلي ضد الجونة.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الأسبوع الرابع بينما يلتقي مع بيراميدز في الأسبوع السادس عشر ومع الإسماعيلي في الأسبوع التاسع، بينما يلتقي الزمالك مع بيراميدز في الأسبوع السابع والزمالك ضد الإسماعيلي في الأسبوع السابع عشر.

ونستعرض جدول الدوري كامل في الدور الأول:



الأسبوع الأول



الأهلى × سموحة

الزمالك × الاتحاد السكندرى

المقاولون العرب × طلائع الجيش

المقاصة × أسوان

إنبى × بيراميدز

حرس الحدود × المصرى

الإسماعيلى × الجونة

إف سى مصر × الانتاج الحربى

الأسبوع الثانى



طنطا × بيراميدز

إنبى × طلائع الجيش

المقاولون العرب × سموحة

الأهلى × الإنتاج الحربي

إف سي مصر × أسوان

مصر المقاصة × الزمالك

الاتحاد السكندرى × الجونة

الإسماعيلى × المصرى

حرس الحدود × وادى دجلة

الأسبوع الثالث



سموحة × إنبى

طلائع الجيش × بيراميدز

وادى دجلة × الإسماعيلى

المصرى × الاتحاد السكندري

الجونة × المقاصة

الزمالك × إف سي مصر

أسوان × الأهلى

الإنتاج الحربي × المقاولون

حرس الحدود × طنطا

الأسبوع الرابع



طنطا × طلائع الجيش

بيراميدز × سموحة

إنبى × الإنتاج الحربي

المقاولون العرب × أسوان

الأهلي × الزمالك



إف سي مصر × الجونة

مصر المقاصة × المصرى

الاتحاد السكندري × وادى دجلة

الإسماعيلى × حرس الحدود

الأسبوع الخامس



أسوان × إنبى

الإنتاج الحربي × بيراميدز

سموحة × طلائع الجيش

حرس الحدود × الاتحاد السكندرى

وادى دجلة × المقاصة

المصرى × إف سي مصر

الجونة × الأهلى

الزمالك × المقاولون

الإسماعيلى × طنطا

الأسبوع السادس



طنطا × سموحة

طلائع الجيش × الإنتاج الحربي

بيراميدز × أسوان

إنبي × الزمالك

المقاولون العرب × الجونة

الأهلي × المصري

إف سي مصر × وادى دجلة

مصر المقاصة × حرس الحدود

الاتحاد السكندري × الإسماعيلي

الأسبوع السابع



الجونة × إنبي

الزمالك × بيراميدز

أسوان × طلائع الجيش

الإنتاج الحربي × سموحة

الإسماعيلي × مصر المقاصة

حرس الحدود × إف سي مصر

وادى دجلة × الأهلي

المصري × المقاولون العرب

الاتحاد السكندري × طنطا

الأسبوع الثامن



طنطا × الإنتاج الحربي

سموحة × أسوان

طلائع الجيش × الزمالك

بيراميدز × الجونة

إنبي × المصري

المقاولون العرب × وادى دجلة

الأهلي × حرس الحدود

إف سي مصر × الإسماعيلي

مصر المقاصة × الاتحاد السكندري

الأسبوع التاسع



وادى دجلة × إنبى

المصرى × بيراميدز

Advertisements

الجونة × طلائع الجيش

الزمالك × سموحة

أسوان × الإنتاج الحربي

الاتحاد السكندري × إف سي مصر

الإسماعيلي × الأهلي

حرس الحدود × المقاولون العرب

مصر المقاصة × طنطا

الأسبوع العاشر



طنطا × أسوان

الإنتاج الحربي × الزمالك

سموحة × الجونة

طلائع الجيش × المصري

بيراميدز × وادى دجلة

إنبي × حرس الحدود

المقاولون العرب × الإسماعيلي

الأهلي × الاتحاد السكندري

إف سي مصر × مصر المقاصة

الأسبوع الحادى عشر



الإسماعيلي × إنبى

حرس الحدود × بيراميدز

وادى دجلة × طلائع الجيش

المصري × سموحة

الجونة × الإنتاج الحربي

الزمالك × أسوان

مصر المقاصة × الأهلي

الاتحاد السكندري × المقاولون العرب

إف سي مصر × طنطا

الأسبوع الثانى عشر



طنطا × الزمالك

أسوان × الجونة

الإنتاج الحربي × المصري

سموحة × وادى دجلة

طلائع الجيش × حرس الحدود

بيراميدز × الإسماعيلي

إنبي × الاتحاد السكندري

المقاولون العرب × مصر المقاصة

الأهلي × إف سي مصر

الأسبوع الثالث عشر



مصر المقاصة × إنبى

الاتحاد السكندري × بيراميدز

الإسماعيلى × طلائع الجيش

حرس الحدود × سموحة

وادى دجلة × الإنتاج الحربي

المصرى × أسوان

الجونة × الزمالك

إف سي مصر× المقاولون

الأهلى × طنطا

الأسبوع الرابع عشر



طنطا × الجونة

الزمالك × المصرى

أسوان × وادى دجلة

الإنتاج الحربي × حرس الحدود

سموحة × الإسماعيلى

طلائع الجيش × الاتحاد السكندرى

بيراميدز × مصر المقاصة

إنبى × إف سى مصر

المقاولون العرب × الأهلى

الأسبوع الخامس عشر



الأهلى × إنبى

إف سي مصر × بيراميدز

مصر المقاصة × طلائع الجيش

الاتحاد السكندري × سموحة

الإسماعيلى × الإنتاج الحربي

حرس الحدود × أسوان

وادى دجلة × الزمالك

المصرى × الجونة

المقاولون العرب × طنطا

الأسبوع السادس عشر



المصرى × طنطا

الجونة × وادى دجلة

الزمالك × حرس الحدود

أسوان × الإسماعيلى

الإنتاج الحربي × الاتحاد السكندري

سموحة × مصر المقاصة

طلائع الجيش × إف سي مصر

بيراميدز × الأهلى

إنبى × المقاولون العرب

الأسبوع السابع عشر



طنطا × إنبى

المقاولون العرب × بيراميدز

الأهلى × طلائع الجيش

إف سي مصر × سموحة

مصر المقاصة × الإنتاج الحربي

الاتحاد السكندري × أسوان

الإسماعيلي × الزمالك

حرس الحدود × الجونة

وادى دجلة × المصري