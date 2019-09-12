شكرا لقرائتكم اجتماع فنى للأهلى فى غينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقب تناول وجبه الإفطار، عقد الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر اجتماعا تنسيقيا صباح اليوم وحضره كلا من ديفيد سيزا المدرب العام، وتوماس بينكيل مخطط الأحمال، ويانكون ميشيل مدرب حراس المرمى للترتيب لمران الفريق الذي يقام في الخامسة مساء اليوم الخميس بتوقيت غينيا السادسة بتوقيت القاهرة.

واستفسر فايلر عن حالة الجو خاصة أن الفترة الحالية في غينيا الاستوائية تشهد هطول الأمطار على مدار اليوم كما إستسفر المدرب السويسري الذ تولّى المسئولية منذ أيام قليلة عن أمور أخرى في الرحلة تتعلق بموعد المباراة والمسافة بين الملعب وفندق الإقامة غيرها من التفاصيل الخاصة بالفريق واللاعبين والرحلة.

وكان الأهلي قد أدى مرانا خفيفا في الخامسة من مساء أمس اقتصر على فك العضلات نظرا لرحلة الطيران الشاقة من القاهرة لغينيا الاستوائية.

ويلتقي الأهلي مع فريق كانو سبورت في السادسة من مساء السبت بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت غينيا الاستوائية، ضمن ذهاب دور الـ٣٢لبطولة إفريقيا.