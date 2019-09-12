شكرا لقرائتكم جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري موسم 2019/2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجريت قرعة بطولة الدوري المصري موسم 2019 / 2020 بقاعة أوجيني بفندق ماريوت بالزمالك، في حضور مندوبي الأندية الثمانية عشر، والتي أسفرت عن جدول مباريات الأهلي على مدار الموسم بالكامل.

ويشارك فى الدورى الجديد 18 ناديا هم الاهلى "حامل اللقب" والزمالك وبيراميدز والاسماعيلى والمصرى والاتحاد وسموحة ومصر المقاصة ووادى دجلة و الانتاج الحربى وطلائع الجيش و حرس الحدود والجونة وإنبى والمقاولون والصاعدين الثلاثة أسوان و طنطا وإف سى مصر .

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري موسم 2019/2020



الأسبوع الأول مع سموحة

الأسبوع الثاني مع الانتاج الحربي

الأسبوع الثالث مع أسوان

الأسبوع الرابع مع الزمالك

الأسبوع الخامس مع الجونة

الأسبوع السادس مع المصرى

الأسبوع السابع وادي دجلة

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الأسبوع الثامن مع حرس الحدود

الأسبوع التاسع مع الاسماعيلي

الأسبوع العاشر مع الاتحاد السكندري

الأسبوع الـ 11 مع مصر المقاصه

الأسبوع الـ 12مع أف سي مصر

الأسبوع الـ 13مع طنطا

الأسبوع الـ14 مع المقاولون العرب

الأسبوع الـ15مع إنبي

الأسبوع الـ16 مع بيراميدز

الأسبوع الـ17مع طلائع الجيش