شكرا لقرائتكم جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري موسم 2019/2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أجريت قرعة بطولة الدوري المصري موسم 2019 / 2020 بقاعة أوجيني بفندق ماريوت بالزمالك، في حضور مندوبي الأندية الثمانية عشر، والتي أسفرت عن جدول مباريات الأهلي على مدار الموسم بالكامل.
ويشارك فى الدورى الجديد 18 ناديا هم الاهلى "حامل اللقب" والزمالك وبيراميدز والاسماعيلى والمصرى والاتحاد وسموحة ومصر المقاصة ووادى دجلة و الانتاج الحربى وطلائع الجيش و حرس الحدود والجونة وإنبى والمقاولون والصاعدين الثلاثة أسوان و طنطا وإف سى مصر .
جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري موسم 2019/2020
الأسبوع الأول مع سموحة
الأسبوع الثاني مع الانتاج الحربي
الأسبوع الثالث مع أسوان
الأسبوع الرابع مع الزمالك
الأسبوع الخامس مع الجونة
الأسبوع السادس مع المصرى
الأسبوع السابع وادي دجلة
الأسبوع الثامن مع حرس الحدود
الأسبوع التاسع مع الاسماعيلي
الأسبوع العاشر مع الاتحاد السكندري
الأسبوع الـ 11 مع مصر المقاصه
الأسبوع الـ 12مع أف سي مصر
الأسبوع الـ 13مع طنطا
الأسبوع الـ14 مع المقاولون العرب
الأسبوع الـ15مع إنبي
الأسبوع الـ16 مع بيراميدز
الأسبوع الـ17مع طلائع الجيش
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