شكرا لقرائتكم جدول مباريات بيراميدز في الموسم الجديد 2019 / 2020 الافتتاح أمام إنبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرعة الدوري المصري الموسم الجديد 2019/2020 أسفرت قرعة الدوري المصري الموسم الجديد 2019/2020، عن مواجهة بيراميدز مع إنبى فى الأسبوع الأول للمسابقة فى نسختها رقم 61 .

وتجرى الأن مراسم سحب قرعة الدوري المصري الموسم الجديد 2019/2020 بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور مندوب عن كل نادي من المشاركين فى البطولة بالنسخة الجديدة.

ويعد الأهلي والزمالك أكثر الأندية مشاركة في تاريخ الدوري المصري ، حيث شاركا الفريقين في جميع مواسم البطولة منذ انطلاقها موسم 1948 / 1949، يليهما المصري والاتحاد السكندري حيث تخلفا عن المشاركة موسمين فقط.

Advertisements

ويعد النادي الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب بطولة الدوري الممتاز برصيد 41 لقبًا، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 12 لقبًا فقط.