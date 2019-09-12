إعلان مواعيد وملاعب مباريات الدور الأول كاملا بعد 48 ساعة...

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يعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الممتاز برصيد (41 لقبًا)، بينما الزمالك صاحب المركز الثاني بـ(12 لقبًا)، ثم الإسماعيلي (3 ألقاب)، يليه الترسانة وغزل المحلة والأوليمبي والمقاولون العرب بـ (لقب وحيد) لكل منهم.
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