شكرا لقرائتكم إعلان مواعيد وملاعب مباريات الدور الأول كاملا بعد 48 ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيتم اعلان مواعيد وملاعب مباريات الدور الاول لبطولة الدوري الموسم الجديد كاملا خلال ٤٨ ساعة ، وقال حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة انه تابع انه قبل نهاية الدور الاول وسيتم اعلان مواعيد وملاعب الدور الثاني . ويشارك 18 نادي في النسخة الجديدة للدوري وهى أندية : الأهلي – الزمالك -الإسماعيلي – بيراميدز – المصري البورسعيدي – الإتحاد السكندري – طنطا – الجونة – المقاولون العرب – طلائع الجيش – الإنتاج الحربي – اسوان – مصر – مصر المقاصة – حرس الحدود – سموحة – إنبي – وادي دجلة. Advertisements يعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الممتاز برصيد (41 لقبًا)، بينما الزمالك صاحب المركز الثاني بـ(12 لقبًا)، ثم الإسماعيلي (3 ألقاب)، يليه الترسانة وغزل المحلة والأوليمبي والمقاولون العرب بـ (لقب وحيد) لكل منهم.

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