قرعة الدوري المصري الموسم الجديد 2019/2020 .. الأهلي والزمالك بالأسبوع الرابع...

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جدة - عمرو شويل قرعة الدوري المصري الموسم الجديد 2019/2020
أسفرت قرعة الدورى الممتاز عن مواجهة الأهلي والزمالك فى الأسبوع الرابع للمسابقة فى نسختها رقم 61 .
موعد مباراة الأهلي والزمالك
ومن المقرر أن يتلقى فريقا الأهلى والزمالك فى مباراة السوبر المحلى فى 20 سبتمبر الجارى حيث توج الاحمر بطلا للدوري والأبيض بطلا للكأس .
ويعد الأهلي والزمالك أكثر الأندية مشاركة في تاريخ الدوري المصري ، حيث شاركا الفريقين في جميع مواسم البطولة منذ انطلاقها موسم 1948 / 1949، يليهما المصري والاتحاد السكندري حيث تخلفا عن المشاركة موسمين فقط.
ويعد النادي الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب بطولة الدوري الممتاز برصيد 41 لقبًا، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 12 لقبًا فقط.
18 ناديا فى النسخة الجديدة لمسابقة الدوري المصري الموسم الجديد 2019/2020
ويشارك فى مسابقة الدوري المصري الموسم الجديد 2019/2020، 18 فريقا هم الأهلي "حامل اللقب" والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى والمصرى والاتحاد السكندري وسموحة ومصر المقاصة ووادى دجلة و الإنتاج الحربى وطلائع الجيش وحرس الحدود والجونة وإنبى والمقاولون والصاعدين الثلاثة أسوان و طنطا وإف سى مصر.
وأعلن اتحاد الكرة عدم تنفيذ طريقة القرعة الموجهة لناديى الأهلى والزمالك كما كان يحدث في السابق بوضع مباراة الفريقين اخر مباراة في الدور الاول والثاني حيث سيتم عرض لائحة البطولة على الأندية، واستقر اتحاد الكرة على انطلاق بطولة الدورى المصرى يوم 21 سبتمبر على أن تحدد المباريات وفقاً للموافقات الأمنية التى ستصل الى اتحاد الكرة فيما يخص جدول الجولة الأولى للبطولة، ورفض اتحاد الكرة التدخل فى مسألة الحصول على الموافقات الامنية الخاصة بالمباريات ومنح الأندية حقها فى التفاوض على الملاعب التى ستلعب عليها فى المباريات الخاصة بالبطولة وفقاً للائحة التى تم اعدادها من قبل لجنة المسابقات على مدار السنوات الماضية.
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