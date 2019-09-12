شكرا لقرائتكم قرعة الدوري المصري الموسم الجديد 2019/2020 .. الأهلي والزمالك بالأسبوع الرابع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرعة الدوري المصري الموسم الجديد 2019/2020 أسفرت قرعة الدورى الممتاز عن مواجهة الأهلي والزمالك فى الأسبوع الرابع للمسابقة فى نسختها رقم 61 .



موعد مباراة الأهلي والزمالك ومن المقرر أن يتلقى فريقا الأهلى والزمالك فى مباراة السوبر المحلى فى 20 سبتمبر الجارى حيث توج الاحمر بطلا للدوري والأبيض بطلا للكأس .

ويعد الأهلي والزمالك أكثر الأندية مشاركة في تاريخ الدوري المصري ، حيث شاركا الفريقين في جميع مواسم البطولة منذ انطلاقها موسم 1948 / 1949، يليهما المصري والاتحاد السكندري حيث تخلفا عن المشاركة موسمين فقط.

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ويعد النادي الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب بطولة الدوري الممتاز برصيد 41 لقبًا، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 12 لقبًا فقط.