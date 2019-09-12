اخبار الرياضه

قرعة الدوري المصري الموسم الجديد 2019/2020 .. الأهلي والزمالك بالأسبوع الرابع...

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم قرعة الموسم الجديد 2019/2020 .. الأهلي والزمالك بالأسبوع الرابع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرعة الدوري المصري الموسم الجديد 2019/2020

أسفرت قرعة الدورى الممتاز عن مواجهة الأهلي والزمالك فى الأسبوع الرابع للمسابقة فى نسختها رقم 61 .

 

قرعة الدوري المصري الموسم الجديد 2019/2020

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن يتلقى فريقا الأهلى والزمالك فى مباراة السوبر المحلى فى 20 سبتمبر الجارى حيث توج الاحمر بطلا للدوري والأبيض بطلا للكأس .

 

قرعة الدوري المصري الموسم الجديد 2019/2020

 

ويعد الأهلي والزمالك أكثر الأندية مشاركة في تاريخ الدوري المصري ، حيث شاركا الفريقين في جميع مواسم البطولة منذ انطلاقها موسم 1948 / 1949، يليهما المصري والاتحاد السكندري حيث تخلفا عن المشاركة موسمين فقط.

Advertisements

 

ويعد النادي الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب بطولة الدوري الممتاز برصيد 41 لقبًا، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 12 لقبًا فقط.


18 ناديا فى النسخة الجديدة لمسابقة الدوري المصري الموسم الجديد 2019/2020

ويشارك فى مسابقة الدوري المصري الموسم الجديد 2019/2020، 18 فريقا هم الأهلي "حامل اللقب" والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى والمصرى والاتحاد السكندري وسموحة ومصر المقاصة ووادى دجلة و الإنتاج الحربى وطلائع الجيش وحرس الحدود والجونة وإنبى والمقاولون والصاعدين الثلاثة أسوان و طنطا وإف سى مصر.

قرعة الدوري المصري الموسم الجديد 2019/2020

وأعلن اتحاد الكرة عدم تنفيذ طريقة القرعة الموجهة لناديى الأهلى والزمالك كما كان يحدث في السابق بوضع مباراة الفريقين اخر مباراة في الدور الاول والثاني حيث سيتم عرض لائحة البطولة على الأندية، واستقر اتحاد الكرة على انطلاق بطولة الدورى المصرى يوم 21 سبتمبر على أن تحدد المباريات وفقاً للموافقات الأمنية التى ستصل الى اتحاد الكرة فيما يخص جدول الجولة الأولى للبطولة، ورفض اتحاد الكرة التدخل فى مسألة الحصول على الموافقات الامنية الخاصة بالمباريات ومنح الأندية حقها فى التفاوض على الملاعب التى ستلعب عليها فى المباريات الخاصة بالبطولة وفقاً للائحة التى تم اعدادها من قبل لجنة المسابقات على مدار السنوات الماضية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرعة الدوري المصري الموسم الجديد 2019/2020 .. الأهلي والزمالك بالأسبوع الرابع... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا