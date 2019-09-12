شكرا لقرائتكم جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري موسم 2019 / 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الدوري المصري موسم 2019 / 2020



أجريت قرعة بطولة الدوري المصري موسم 2019 / 2020 بقاعة أوجيني بفندق ماريوت بالزمالك، في حضور مندوبي الأندية الثمانية عشر، والتي أسفرت عن جدول مباريات الأهلي على مدار الموسم بالكامل.

ويشارك فى الدورى الجديد 18 ناديا هم الاهلى "حامل اللقب" والزمالك وبيراميدز والاسماعيلى والمصرى والاتحاد وسموحة ومصر المقاصة ووادى دجلة و الانتاج الحربى وطلائع الجيش و حرس الحدود والجونة وإنبى والمقاولون والصاعدين الثلاثة أسوان و طنطا وإف سى مصر .

ويبدأ الزمالك منافسات الموسم الجديد مع الاتحاد السكندري وينهي الدور الأول مع الإسماعيلي فيما يواجه الأهلي بالسبوع الرابع وبيراميدز بالأسبوع السابع.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري موسم 2019 / 2020 :-

الأسبوع الأول مع الاتحاد

الأسبوع الثاني مع المقاصة

الأسبوع الثالث مع اف سي مصر

الأسبوع الرابع مع الأهلي

الأسبوع الخامس مع المقاولون

الأسبوع السادس مع إنبي

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الأسبوع السابع مع بيراميدز

الأسبوع الثامن مع طلائع الجيش

الأسبوع التاسع مع سموحة

الأسبوع العاشر مع الإنتاج الحربي

الأسبوع الحادي عشر مع أسوان

الأسبوع الثاني عشر مع طنطا

الأسبوع الثالث عشر مع الجونة

الأسبوع الرابع عشر مع المصري

الأسبوع الخامس عشر مع وادي دجلة

الأسبوع السادس عشر مع حرس الحدود

الأسبوع السابع عشر مع الإسماعيلي