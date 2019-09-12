الأهلى يحصل على التطعيمات اللازمة في غينيا...

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جدة - عمرو شويل تحصل بعثة النادي الاهلي في غينيا الاستوائية على التطعيمات المضادة للملاريا يوميا طوال مدة الإقامة في العاصمة مالابو. وقال دكتور خالد محمود طبيب الفريق أن الجهاز الطبي حدد موعد تناول أعضاء البعثة للتطعيمات ضد الملاريا بشكل يومي لحين العودة إلى القاهرة. وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى غينيا الاستوائية أمس الأربعاء، استعدادا لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة.

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