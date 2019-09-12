شكرا لقرائتكم 21 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى قبل مواجهة أهلى بنغازي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واستبعد ميودراج كل من محمد صادق ونادر رمضان وخليل نيمار من قائمة المباراة لأسباب فنية . Advertisements وضمت قائمة الاسماعيلى لمباراة أهلى بنغازى كل من : "محمد فوزى، محمد مجدى، إبراهيم أبو اليزيد، محمد هاشم، باهر المحمدى، محمد مجدى الجمل، احمد ايمن، اسامة ابراهيم،عماد حمدى، محمود دونجا، همام طارق، محمد بيومى، محمد مخلوف، احمد مدبولى، وجية عبدالحكيم، عبد الرحمن مجدى، بيكيتى سيلفا مدحت فقوسة، محمد الشامى، محمد حمدى زكى، بينسون شيلونجو".

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