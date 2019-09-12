شكرا لقرائتكم جدول مباريات بيراميدز في الدوري المصري موسم 2019/2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجريت قرعة بطولة الدوري المصري موسم 2019 / 2020 بقاعة أوجيني بفندق ماريوت بالزمالك، في حضور مندوبي الأندية الثمانية عشر، والتي أسفرت عن جدول مباريات بيراميدز على مدار الموسم بالكامل.

ويشارك فى الدورى الجديد 18 ناديا هم الاهلى "حامل اللقب" والزمالك وبيراميدز والاسماعيلى والمصرى والاتحاد وسموحة ومصر المقاصة ووادى دجلة و الانتاج الحربى وطلائع الجيش و حرس الحدود والجونة وإنبى والمقاولون والصاعدين الثلاثة أسوان و طنطا وإف سى مصر .

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جدول مباريات بيراميدز في الدوري المصري موسم 2019/2020