شكرا لقرائتكم جدول مباريات بيراميدز في الدوري المصري موسم 2019/2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أجريت قرعة بطولة الدوري المصري موسم 2019 / 2020 بقاعة أوجيني بفندق ماريوت بالزمالك، في حضور مندوبي الأندية الثمانية عشر، والتي أسفرت عن جدول مباريات بيراميدز على مدار الموسم بالكامل.
ويشارك فى الدورى الجديد 18 ناديا هم الاهلى "حامل اللقب" والزمالك وبيراميدز والاسماعيلى والمصرى والاتحاد وسموحة ومصر المقاصة ووادى دجلة و الانتاج الحربى وطلائع الجيش و حرس الحدود والجونة وإنبى والمقاولون والصاعدين الثلاثة أسوان و طنطا وإف سى مصر .
جدول مباريات بيراميدز في الدوري المصري موسم 2019/2020
الأسبوع الأول مع انبي
الأسبوع الثاني مع طنطا
الأسبوع الثالث مع طلائع الجيش
الأسبوع الرابع مع سموحة
الأسبوع الخامس مع الانتاج الحربي
الأسبوع السادس مع اسوان
الأسبوع السابع الزمالك
الأسبوع الثامن مع الجونة
الأسبوع التاسع مع المصري
الأسبوع العاشر مع وادي دجلة
الأسبوع الـ 11 مع حرس الحدود
الأسبوع الـ 12مع الاسماعيلي
الأسبوع الـ 13مع الاتحاد السكندري
الأسبوع الـ14 مع مصر المقاصة
الأسبوع الـ15مع اف سي مصر
الأسبوع الـ16 مع الأهلي
الأسبوع الـ17مع المقاولون العرب
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