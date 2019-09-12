شكرا لقرائتكم الدوري المصري الموسم الجديد 2019/2020 .. مباراة الأهلي والإسماعيلي فى الأسبوع التاسع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرعة الدوري المصري الموسم الجديد 2019/2020 أسفرت قرعة الدوري المصري الموسم الجديد 2019/2020 عن مواجهة الأهلى لنظيره الاسماعيلى فى الأسبوع التاسع للدورى فى نسخته رقم 61 .

ويعد الأهلي والزمالك أكثر الأندية مشاركة في تاريخ الدوري المصري ، حيث شارك الفريقان في جميع مواسم البطولة منذ انطلاقها موسم 1948 / 1949، يليهما المصري والاتحاد السكندري حيث تخلفا عن المشاركة موسمين فقط.

ويعد النادي الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب بطولة الدوري الممتاز برصيد 41 لقبًا، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 12 لقبًا فقط.

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