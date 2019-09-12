الدوري المصري الموسم الجديد 2019/2020 .. مباراة الزمالك والإسماعيلي فى الأسبوع الـ17...

جدة - عمرو شويل قرعة الدوري المصري الموسم الجديد 2019/2020 أسفرت قرعة الدوري المصري الموسم الجديد 2019/2020 عن مواجهة الزمالك لنظيره الاسماعيلى فى الاسبوع الـ17 للدوري فى نسخته رقم 61 .

ويعد الأهلي الأكثر تحقيقًا للانتصارات في تاريخ الدوري الممتاز بـ 1068 إنتصارًا، يليه الزمالك بـ 946 إنتصارًا، ثم الإسماعيلي بـ 677 إنتصارات، يليه المصري بـ 538 إنتصارًا، والاتحاد 488 إنتصارًا

ويشارك 18 ناديا في النسخة الجديدة للدوري وهى أندية : الأهلي – الزمالك -الإسماعيلي – بيراميدز – المصري البورسعيدي – الإتحاد السكندري – طنطا – الجونة – المقاولون العرب – طلائع الجيش – الإنتاج الحربي – اسوان – مصر – مصر المقاصة – حرس الحدود – سموحة – إنبي – وادي دجلة.

ويعد الأهلي والزمالك أكثر الأندية مشاركة في تاريخ الدوري المصري ، حيث شاركا الفريقين في جميع مواسم البطولة منذ انطلاقها موسم 1948 / 1949، يليهما المصري والاتحاد السكندري حيث تخلفا عن المشاركة موسمين فقط.

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18 ناديا فى النسخة الجديدة لمسابقة الدوري المصري الموسم الجديد 2019/2020



ويشارك فى مسابقة الدوري المصري الموسم الجديد 2019/2020، 18 فريقا هم الأهلي "حامل اللقب" والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى والمصرى والاتحاد السكندري وسموحة ومصر المقاصة ووادى دجلة و الإنتاج الحربى وطلائع الجيش وحرس الحدود والجونة وإنبى والمقاولون والصاعدين الثلاثة أسوان و طنطا وإف سى مصر.

وأعلن اتحاد الكرة عدم تنفيذ طريقة القرعة الموجهة لناديى الأهلى والزمالك كما كان يحدث في السابق بوضع مباراة الفريقين اخر مباراة في الدور الاول والثاني حيث سيتم عرض لائحة البطولة على الأندية، واستقر اتحاد الكرة على انطلاق بطولة الدورى المصرى يوم 21 سبتمبر على أن تحدد المباريات وفقاً للموافقات الأمنية التى ستصل الى اتحاد الكرة فيما يخص جدول الجولة الأولى للبطولة، ورفض اتحاد الكرة التدخل فى مسألة الحصول على الموافقات الامنية الخاصة بالمباريات ومنح الأندية حقها فى التفاوض على الملاعب التى ستلعب عليها فى المباريات الخاصة بالبطولة وفقاً للائحة التى تم اعدادها من قبل لجنة المسابقات على مدار السنوات الماضية.