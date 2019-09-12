شكرا لقرائتكم الجنايني يعلن انطلاق النسخة 61 من بطولة الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويشارك 18 نادي في النسخة الجديدة للدوري وهى أندية : الأهلي – الزمالك -الإسماعيلي – بيراميدز – المصري البورسعيدي – الإتحاد السكندري – طنطا – الجونة – المقاولون العرب – طلائع الجيش – الإنتاج الحربي – اسوان – مصر – مصر المقاصة – حرس الحدود – سموحة – إنبي – وادي دجلة.

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ويعد الأهلي والزمالك أكثر الأندية مشاركة في تاريخ الدوري المصري ، حيث شاركا الفريقين في جميع مواسم البطولة منذ انطلاقها موسم 1948 / 1949، يليهما المصري والاتحاد السكندري حيث تخلفا عن المشاركة موسمين فقط.

ويعد النادي الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب بطولة الدوري الممتاز برصيد 41 لقبًا، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 12 لقبًا فقط.