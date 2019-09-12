اخبار الرياضه

الجنايني يعلن انطلاق النسخة 61 من بطولة الدوري المصري...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الجنايني يعلن انطلاق النسخة 61 من بطولة ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل  

ويشارك 18 نادي في النسخة الجديدة للدوري وهى أندية : الأهلي – الزمالك -الإسماعيلي – بيراميدز – المصري البورسعيدي – الإتحاد السكندري – طنطا – الجونة – المقاولون العرب – طلائع الجيش – الإنتاج الحربي – اسوان – مصر – مصر المقاصة – حرس الحدود – سموحة – إنبي – وادي دجلة.

 

Advertisements

ويعد الأهلي والزمالك أكثر الأندية مشاركة في تاريخ الدوري المصري ، حيث شاركا الفريقين في جميع مواسم البطولة منذ انطلاقها موسم 1948 / 1949، يليهما المصري والاتحاد السكندري حيث تخلفا عن المشاركة موسمين فقط.

 

ويعد النادي الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب بطولة الدوري الممتاز برصيد 41 لقبًا، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 12 لقبًا فقط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجنايني يعلن انطلاق النسخة 61 من بطولة الدوري المصري... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا