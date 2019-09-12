شكرا لقرائتكم قرعة الدوري المصري الموسم الجديد 2019/2020.. سموحة عن لقاء الأهلى: ياساتر يارب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر الحساب الرسمي لفريق سموحة تغريجة عبر "تويتر" ، تعقيبا على نتيجة قرعة الدوري للموسم الجديد ، وفي لقطة كوميديه قال حساب سموحة " ياساتر يارب" ويعد النادي الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب بطولة الدوري الممتاز برصيد 41 لقبًا، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 12 لقبًا فقط.

سموحة

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